Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu

Malatya\'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu
25.12.2025 21:35  Güncelleme: 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bulundukları tavladan kaçan ve şehirlerarası karayoluna çıkan milyonluk yarış atlarına yoldan geçen araçlar çarptı. 3 aracın büyük hasar aldığı kazada 1 kişi yaralanırken, milyonluk taylar telef oldu.

Malatya'da tavladan kaçan yarış atları karayoluna çıkarak yoldan geçen araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, çok sayıda tay telef oldu ve araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

YARIŞ ATLARI KAÇIP KARAYOLUNA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bulundukları tavladan kaçan bir grup yarış atı karayoluna çıktı. Bu sırada yoldan geçen araçlar atlara çarptı.

Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu

ÇOK SAYIDA TAY TELEF OLDU

Kazalarda 1 sürücü yaralandı, çok sayıda tay telef oldu. Kazaya karışan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Akçadağ Kaymakamı ve Belediye Başkanı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu

Araçlarına atların çarptığını belirten bazı sürücüler neye uğradıklarını anlayamadıklarını ve atların bir anda araçların önüne çıktığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3-sayfa, Malatya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eline aldığı sopayla trafikte dehşet saçtı Eline aldığı sopayla trafikte dehşet saçtı
Muğla’da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı Tokat'ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
D.I.S.C.O Filminin Galası Gerçekleştirildi D.I.S.C.O Filminin Galası Gerçekleştirildi
Fenerbahçelilerden Sadettin Saran’a destek Stadın önünde toplandılar Fenerbahçelilerden Sadettin Saran'a destek! Stadın önünde toplandılar
Ertan Torunoğulları: ’’Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz, yarın da bunu hep birlikte göreceğiz’’ Ertan Torunoğulları: ''Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz, yarın da bunu hep birlikte göreceğiz''
ABD’li YouTuber, Brezilya’da çocuk istismarından tutuklandı ABD'li YouTuber, Brezilya'da çocuk istismarından tutuklandı

20:50
Zincir markette mide bulandıran skandal Gören hemen kayda girdi
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi!
20:29
Restoranları akıllandıracak olay On binlerce liralık ceza kesildi
Restoranları akıllandıracak olay! On binlerce liralık ceza kesildi
20:28
İstanbul Valiliği’nden kar uyarısı
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı
20:18
Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı
Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı
19:47
Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar
Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar
19:36
Eşinin kayıp ihbarı yaptığı genç kadının cesedi boş dairede bulundu
Eşinin kayıp ihbarı yaptığı genç kadının cesedi boş dairede bulundu
19:15
Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest
Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 21:57:05. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.