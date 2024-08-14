Malatya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 11 yaralı

3.Sayfa

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şehirler arası bir yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Otobüste ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Malatya- Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi Saçmalar mevkinde Bodrum- Van seferini yapan bir yolcu otobüsü sabahın ilk saatlerinde şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edilirken kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor. - MALATYA