YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya\'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

03.04.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden Elazığ'da bazı vatandaşlar sokaklara döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.48'de merkez üssü Doğanşehir olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Elazığ'da da hissedildi. Bazı vatandaşlar ise panikle kendini sokağa attı. Deprem anında lambaların sallandığı da görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Doğanşehir, Malatya, Elazığ, Deprem, Malatya, Deprem, Doğal Afet, Acil Durum, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması: 4 şüpheli tutuklandı
    11:46 Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması: 4 şüpheli tutuklandı

    Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • Gaziosmanpaşa'da Oyların Yeniden Sayımına Başlandı
    11:43 Gaziosmanpaşa'da Oyların Yeniden Sayımına Başlandı

    AK Parti'nin itirazı üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı başladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra belirlenen itiraz süresi dün sona erdi. AK Parti, Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da, CHP ise Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda itiraz başvurusunda bulundu. Gaziosmanpaşa İl Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

  • Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
    11:42 Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

    Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

  • Kayseri Yahyalı'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
    11:41 Kayseri Yahyalı'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

    Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Çat Kavşağı'nda meydana gelen kazada, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Konya'da Kadının Silahla Öldürülmesi Davası Devam Ediyor
    11:41 Konya'da Kadının Silahla Öldürülmesi Davası Devam Ediyor

    Konya'da Ayşenur Böcü'nün silahla öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu sanıklar Ali E. ve Elif E.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık Ali E., suçlamaları reddederek Ayşenur Böcü'yü öldürmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

  • Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde muhtarlık seçimi sonrası çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
    11:40 Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde muhtarlık seçimi sonrası çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde seçim sonrası seçilen yeni muhtar ile eski muhtarın akrabaları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar Alaplı Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Fatih'te 32 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı
    11:40 Fatih'te 32 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turist ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ş.A'nın durumundan şüphelenen ekipler, dün Sultanahmet tramvay durağı civarında gözaltına aldı. Şüphelinin 32 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

  • Pendik'te Kiralık Araç Alev Alev Yandı
    11:39 Pendik'te Kiralık Araç Alev Alev Yandı

    Pendik Emirli Köyü mevkii Anadolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan kiralık araç, aniden alev aldı. Araç sürücüsü hemen kendini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülse de araç kullanılamaz hale geldi.

  • Burdur'da düzenlenen operasyonda 42 parça tarihi eser ele geçirildi
    11:37 Burdur'da düzenlenen operasyonda 42 parça tarihi eser ele geçirildi

    Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, V.K ve H.K isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 18 adet sikke, 24 adet obje, 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

  • Hatay'da geçmişten gelen husumetten dolayı sokak ortasında çıkan kavga kameralara yansıdı
    11:35 Hatay'da geçmişten gelen husumetten dolayı sokak ortasında çıkan kavga kameralara yansıdı

    Hatay'ın Antakya ilçesinde bir adam ile kadın arasında geçmişten gelen husumet nedeniyle sokak ortasında kasklı, tekmeli ve saç yolmalı bir kavga yaşandı. Kadının motosiklet üzerindeki adama saldırmasıyla başlayan kavga, kameralara yansıdı. Askeri personel ve duyarlı vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi.


10:54 Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
00:01 29 kişinin can verdiği yangınla ilgili gözaltına alınanların suç dosyası kabarık 29 kişinin can verdiği yangınla ilgili gözaltına alınanların suç dosyası kabarık
10:48 İbrahim Tatlıses’in “Evlendim“ çıkışı 1 Nisan şakası çıktı İbrahim Tatlıses'in "Evlendim" çıkışı 1 Nisan şakası çıktı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
22:05 Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa’ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 11:47:27. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement