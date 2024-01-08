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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Malatya ve çevre illerde hissedildi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu an için olumsuz bir durum olmadığını belirtti ve vatandaşları artçı depremlere karşı uyardı.

Malatya\'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
08.01.2024 - 16:46,
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 4,4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9,6 km derinliğinde meydana gelen deprem ilçede kısa süreli paniğe neden olurken sarsıntı başta Malatya olmak üzere yakın illerde de hissedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı da tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şuan için olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Yazıcı, artçı depremlerin devam ettiğini de belirterek özellikle ağır hasarlı yapılarak uzak durulması noktasında vatandaşları uyardı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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