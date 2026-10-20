Malatya Yeşilyurt'ta bıçakla 3 kişi yaralandı, 1 yaralı hayati risk taşıyor - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta bıçakla 3 kişi yaralandı, 1 yaralı hayati risk taşıyor

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Malatya Yeşilyurt\'ta bıçakla 3 kişi yaralandı, 1 yaralı hayati risk taşıyor
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi, dini nikahlı eşini ve birlikte olduğunu düşündüğü şahsı ekmek bıçağıyla yaraladı. Olayda eş ve şahıs bıçakla, şüpheli ise arbedede darp sonucu yaralandı. 3 kişinin yaralandığı olayda eşin hayati tehlikesi bulunuyor ve şüpheli yakalandı.

Malatya'da bir kişi dini nikahlı eşini ve birlikte olduğunu düşündüğü şahsı ekmek bıçağıyla yaraladı. Çıkan arbedede şüpheli de darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.D. dini nikahlı eşi T.P. ile birlikte olduğunu düşündüğü Z.I.'nın ikametine gitti. Burada T.P. ile Z.I.'yı birlikte gören F.D. iki kişiye ekmek bıçağıyla saldırdı. Olayda T.P. ve Z.I. bıçak darbeleriyle, F.D. ise yaşanan arbedede darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan T.P. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Darp sonucu yaralanan şüpheli F.D. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Malatya YeşilyurtAile İçi ŞiddetYeşilyurt3. SayfaMalatyaOlaylarGüncelEkmekSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurt'ta bıçakla 3 kişi yaralandı, 1 yaralı hayati risk taşıyor - Son Dakika
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