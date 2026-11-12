Malatya Yeşilyurt'ta helikopter düştü, Samanköy'de çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta helikopter düştü, Samanköy'de çıkan yangın söndürüldü

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Malatya Yeşilyurt\'ta helikopter düştü, Samanköy\'de çıkan yangın söndürüldü
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Malatya Yeşilyurt\'ta helikopter düştü, Samanköy\'de çıkan yangın söndürüldü
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında helikopter düştü. Bölgeye sevk edilen itfaiye, 112 ve AFAD ekipleri küçük çaplı yangını söndürdü; emniyet ve askeri yetkililer bölgede inceleme yapıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde helikopter düştü.

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Kazanın olduğu bölgede emniyet ve askeri yetkililer incelemelerde bulunuyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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