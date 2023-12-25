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Malatyalı şehidin naaşı memleketine getirildi - Son Dakika
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Malatyalı şehidin naaşı memleketine getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı, askeri uçakla Malatya Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, Malatya Valisi, 2. Ordu Kurmay Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan naaş, Malatya Şehir Mezarlığı'na götürüldü ve yarın burada defnedilecek.

Malatyalı şehidin naaşı memleketine getirildi
25.12.2023 - 22:18,
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Malatyalı şehidin naaşı memleketine getirildi

MALATYA - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı memleketi Malatya'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Malatya Havalimanı'na getirildi.

Şehidin naaşı, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, siyasi parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şehit ailesi yakınları ile diğer askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin yakınları göz yaşı döktü. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı törenin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Şehidin naaşının yarın burada defin edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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