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Maltepe'de 4 aracın karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de 4 aracın karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe ilçesinde meydana gelen kazada, yağışın etkisiyle seyir halindeki dört otomobil kaza yaptı. Kazada dört kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

21.01.2024 - 07:59,
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Maltepe'de 4 aracın karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı

İSTANBUL - Kadıköy'de seyir halindeki dört otomobil yağışın da etkisiyle kaza yaptı. Kazada dört kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 05.00 sırlarında İstanbul Maltepe ilçesi, Küçükyalı mevkiinde D-100 Karayolu Pendik istikametinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHT 982 plakalı refüje vuran otomobile yine seyir halinde arkadan gelen 06 GAP 16 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından kazayı gören ve yağışın etkisiyle durmakta zorlanan sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen FIAT marka 34 MC 8693 ve yine FIAT marka 17 KL 117 plakalı araçlar kaza yapan araçlara çarpmamak için emniyet şeridine girip bariyerlere çarptı. Kazada araçlar kullanılamaz hale geldi. Yaşanılan olayda Haluk Ş. Hakan Y. Samet Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Maltepe\'de 4 aracın karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Maltepe'de 4 aracın karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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