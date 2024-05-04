Maltepe'de alkollü sürücü otobüs durağına girdi - Son Dakika
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Maltepe'de alkollü sürücü otobüs durağına girdi

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Maltepe'de alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, otobüs durağına girdi. Olay sonucu yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü gözaltına alındı ve olayla ilgili çalışma başlatıldı.

04.05.2024 03:52
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Maltepe'de alkollü sürücü otobüs durağına girdi

İSTANBUL - Maltepe'de alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, otobüs durağına girdi.

Olay, saat 00.15 sularında Çınar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halindeki 14 ACF 385 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağına girdi.

Olay sonucu yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sürücü Koray Özdemir'e yapılan alkol testinde sürücünün 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. İBB'ye bağlı ekipler kaza yerinde temizlik çalışmaları yaptı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Maltepe\'de alkollü sürücü otobüs durağına girdi
Kaynak: İHA

Maltepe, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de alkollü sürücü otobüs durağına girdi - Son Dakika

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