 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maltepe'de alkollü sürücü ticari taksiye çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de alkollü sürücü ticari taksiye çarptı

Maltepe'de alkollü bir sürücü, caddeye çıkarken ticari taksiye çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

24.12.2023 - 05:56,
Abone Ol

Maltepe'de alkollü sürücü ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de alkollü sürücü caddeye çıkarken ticari taksiye çarptı. Kaza da bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, 05.00 sırlarında İstanbul Maltepe ilçesi, Bağdat Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre T.G. isimli Seat marka 34 NC 9825 plakalı alkollü araç sürücüsü ara sokaktan caddeye çıktığı sırada, yan yoldan hareket halindeki H.Ç. kontrollündeki 34 TJJ 94 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle T.G. kontrollündeki araç yolun ortasındaki refüje ve trafik lambasına vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı taksi sürücüsünü Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Maltepe\'de alkollü sürücü ticari taksiye çarptı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Maltepe, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de alkollü sürücü ticari taksiye çarptı - Son Dakika


01:00
TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27
6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01
12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37
CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24
Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52
Manisa'ya şehit ateşi düştü Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35
Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana

Son Dakika
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37 CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24 Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52 Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35 Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 06:45:18. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de alkollü sürücü ticari taksiye çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement