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Maltepe'de Çatı Çöktü

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Maltepe'de 5 katlı binanın çatısı çöktü, dükkanlara zarar verildi, bina boşaltıldı.

11.12.2024 01:09
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Maltepe'de 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi

İSTANBUL - Maltepe'de 5 katlı binanın çatısının bir kısmı çöktü. Çatıdan düşen beton parçaları binanın altındaki dükkanlara zarar verirken apartman sakinleri binayı boşalttı

Olay, 22.30 sıralarında Maltepe Çınar Mahallesi Minibüs Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binada meydana geldi. Binanın çatısının bir kısmı sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde çöktü. Çökme sonucu çatıdan düşen beton parçaları binanın altındaki dükkanlara zarar verdi. Bina sakinleri büyük korku yaşayarak binayı boşalttı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, zabıta ve polis ekibi geldi. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri çatıda asılı kalan beton parçalarını aldı. Dükkanlarda ve evlerde eşyaları kalan vatandaşlar itfaiye kontrolü altında, kask takarak eşyalarını dışarı çıkardı. Olay esnasında polis şerit çekerek olay yerine girişi kapattı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın önündeki yol tek şeritli olduğundan uzun süre yoğun trafik oluştu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı gören Yasin Melkan Ateş isimli vatandaş, "Binanın çatısı düştü, o sırada arabadan indik. Binanın altındaki ATM'nin önünden bir vatandaş geçiyordu, çok riskliydi. Şu an yaralı yok, çok şiddetli bir ses geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Maltepe, 3-sayfa, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

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