Duvarla araç arasında ölüme ramak kala! Lüks cip 4 kişiyi az kalsın biçiyordu - Son Dakika
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Duvarla araç arasında ölüme ramak kala! Lüks cip 4 kişiyi az kalsın biçiyordu

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Maltepe'de caddeden sokağa dönmek isteyen bir cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir dükkana girdi. Kazada, dükkanda bulunan 4 kişi yaralandı. Araçla duvar arasında sıkışan 4 kişi, ölümden döndü. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralananlara çevredeki vatandaşlar yardım etti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan sokak, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

11.08.2024 10:37
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Maltepe'de caddeden sokağa dönmek isteyen cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi. Kazada dükkanda oturan 4 kişi yaralandı. Araçla duvar arasında sıkışan 4 kişi ölümden şans eseri kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi, Çamoluk Sokak'ta meydana geldi. Hülya Yeni isimli sürücü cipiyle caddeden sokağa döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sırasında hızını alamayan cip dükkana girdi.

Hızını alamayan cip dükkana daldı! Duvarla araç arasında kalan 4 kişi ölümden döndü

DUVARLA ARAÇ ARASINDA SIKIŞTILAR

Bu sırada dükkanda oturan 4 kişiden 2'si duvarla araç arasında sıkıştı. Diğer 2 kişi ise çarpmanın etkisiyle yere düştü. Yan yatan cip o sırada şans eseri devrilmedi. Aksi bir durumda ise yerde yatan yaralılar tonlarca ağırlıktaki aracın altında kalmaması içten bile değildi.

Hızını alamayan cip dükkana daldı! Duvarla araç arasında kalan 4 kişi ölümden döndü

Yaralananların yardımına çevredekiler koşarken, cipin çarptığı dükkanda hasar oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavileri için hastaneye kaldırırken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bir süre trafiğe kapalı kalan Çamoluk Sokak, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Duvarla araç arasında ölüme ramak kala! Lüks cip 4 kişiyi az kalsın biçiyordu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Duvarla araç arasında ölüme ramak kala! Lüks cip 4 kişiyi az kalsın biçiyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İshak Klein: Yok artık!.. bu kaza falan değil, bildiğin cinayete teşebbüs.. dükkandaki arkadaşların verilmiş sadakası varmış.. teker teker hepsine geçmiş olsun diyorum.. 14 0 Yanıtla
  • Ugur Yıldız: ilk ayağa kalkan arkadaşı refleksi ölümden kurtarmış 9 0 Yanıtla
  • Serdar Han: çok geçmiş olsun 6 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Herkes ayrı ayrı şekilde mucize yaşıyor 5 0 Yanıtla

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