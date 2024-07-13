Maltepe'de drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL ceza - Son Dakika
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Maltepe'de drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL ceza

Maltepe'de lüks otomobil ile drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

13.07.2024 17:57
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Maltepe'de drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL ceza

İSTANBUL - Maltepe'de lüks otomobil ile drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.

Maltepe'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde 11 Temmuz günü M.A: adlı sürücü lüks otomobiliyle yolda drift yaptı. O anlar sosyal medyada da yer aldı. Sivil trafik ekiplerince yapılan çalışmalarda araç sürücüsü M.A. yakalandı. M.A'ya trafik işaret levhalarına uymamak maddesinden 690 TL, trafik güvenligi ve düzeniyle ilgili kurallara uymamak maddesinden 690 TL, herhangi bir zorunluluk olmaksızın,karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi maddesinden 32 bin 233 TL, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 34 bin 303 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

Sürücü M.A trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Maltepe, trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL ceza - Son Dakika
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