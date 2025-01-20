Maltepe\'de Huzur Uygulaması

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Maltepe'de emniyet ekipleri tarafından düzenlenen huzur uygulamasına katıldı. Yıldız "'İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur' anlayışıyla Maltepe'deyiz. Zehir tacirleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, İlgili Şube Müdürlükleri ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımı ile suçla mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yerinde denetlemelerde bulundu. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

"İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur"

Uygulamanın ardından basın açıklaması yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur anlayışıyla bugün de Maltepe ilçesindeyiz. Bu uygulamalarımız Esenyurt'ta başladı, bugün Maltepe'de 12'sini yapıyoruz. Narkotik ağırlıklı bir uygulama, 20 sabit noktada, 18 farklı mahallemizde, 620 personelimizle uygulamamızı başlattık. Uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir gelecek meselesi. Arkadaşlarımızla sokak sokak uyuşturucu tacirleri, zehir tacirleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada en büyük desteğimiz yine İstanbul halkımız, her zaman ifade ediyoruz. İstanbul halkımızın desteğiyle daha güvenli ve huzurlu bir şehirde yaşamak istiyoruz " dedi. - İSTANBUL