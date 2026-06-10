Maltepe'de İnşaatta Yangın Çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir inşaata ait projenin dış cephesinde yangın çıktı. İnşaatın yanan cephesi havadan görüntülendi.

Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir inşaata ait projenin dış cephesinde yangın çıktı. İnşaatın dış cephe kaplama malzemelerinden çıktığı öğrenilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler bir süre sonra söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL