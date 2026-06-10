Maltepe'de İnşaatta Yangın Çıktı - Son Dakika
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Maltepe'de İnşaatta Yangın Çıktı

10.06.2026 16:40
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İstanbul Maltepe'de Özak İnşaat projesinin dış cephesinde yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir inşaata ait projenin dış cephesinde yangın çıktı. İnşaatın yanan cephesi havadan görüntülendi.

Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir inşaata ait projenin dış cephesinde yangın çıktı. İnşaatın dış cephe kaplama malzemelerinden çıktığı öğrenilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler bir süre sonra söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Maltepe, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de İnşaatta Yangın Çıktı - Son Dakika

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