Maltepe'de Park Halindeki Otomobilden Hırsızlık

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Maltepe'de bir şahıs, park halindeki otomobilde bulunan bilgisayar ve 2 adet hark disk çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştirenin T.Ö. isimli şüpheli olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheli belirlenen ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandıkları araç, ikamet ve ayrıca Esenyurt ilçesindeki bir adreste yapılan aramada, çalınan 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2 adet taşınabilir hard disk ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL