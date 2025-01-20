Maltepe'de Silahlı Kaza: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Maltepe'de Silahlı Kaza: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Maltepe\'de Silahlı Kaza: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Oto galeride pompalı tüfekle fotoğraf çeken 16 yaşındaki çocuk, arkadaşını kazara vurdu.

20.01.2025 23:03
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İstanbul Maltepe'de 17 yaşındaki çocuk, oto galeride pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken kazara yanındaki arkadaşını vurdu. Vurulan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sularında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, M.A.Y.P. (16) isimli çocuk pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken bir anda silah patladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Berat Işık (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek, incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Berat Işık'ın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Silahlı Kaza: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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