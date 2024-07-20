Maltepe'de tüpün patlama anı kamerada: Çevredeki dükkanlar ve bir araç hasar gördü - Son Dakika
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Maltepe'de tüpün patlama anı kamerada: Çevredeki dükkanlar ve bir araç hasar gördü

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Maltepe'de bir dükkanın mutfak tüpünün alev alması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucunda yaralanan olmazken çevredeki dükkanlar ve bir araç maddi hasar gördü. Olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

20.07.2024 04:08
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Maltepe'de tüpün patlama anı kamerada: Çevredeki dükkanlar ve bir araç hasar gördü

İSTANBUL - Maltepe'de yumurta kızartılırken alev alan tüpün dışarı atılmasıyla meydana gelen patlamada yaralanan olmazken etraftaki dükkanlar ve bir araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar güvenlik saniye saniye kamerasına yansıdı.

Olay 22.40 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sırma Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki dükkanlardan birinde bir şahıs yumurta kızartırken mutfak tüpü bir anda alev aldı. Olayın paniği ile şahsın tüpü sokağa doğru atmasıyla tüp patladı.

Patlama sonucu can kaybı ve yaralanma yaşanmazken sokakta bulunan 34 EEG 154 plakalı otomobil ile dükkanlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından sokakta incelemeler yapıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Patlama anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Patlama sonucu zarar gören otomobilin sahibi İsmail Yüksek "Olay anında aşağıdaki dükkandaki çaycının akrabası 'Bana yumurta yap' dedi. Tüpçü 'tüp yok' dedi, tüpü değiştirdiler. Tüpü değiştirince yumurta yapıyorlardı. O sırada tüpten gaz kaçıp söndürülemeyince tüpü balkondan aşağı atıyorlar. Ondan sonra çöp bidonu, benim arabanın tekeri, jantı ve arkadaşın dükkanının demirleri kırıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de tüpün patlama anı kamerada: Çevredeki dükkanlar ve bir araç hasar gördü - Son Dakika

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