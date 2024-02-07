Maltepe\'de Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Yakalandı

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Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yapan şahıs, kaldığı eve yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda, su saati dolabında ve ayakkabılıkta bulunan ayakkabıların içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 45 yaşındaki İ.K.'yı yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. 30 Ocak tarihinde saat 21.00 sıralarında İ.K.'nın Cevizli Mahallesi'nde kaldığı eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda İ.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; ayakkabılık içerisinde 40,4 gram, su saati dolabı içerisinde 92,5 gram olmak üzere toplamda 132,9 gram bonzai, 9,7 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 1 adet cep telefonu, 790 TL ele geçirildi.

İ.K. isimli şüpheli şahısın "6136 sayılı kanuna muhalefet", "uyuşturucu madde kullanmak" gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. İ.K. isimli şahıs 31 Ocak tarihinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL