Manavgat'ta çarpışan iki otomobilden biri refüjü aştı, kazada yaralanan olmadı - Son Dakika
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Manavgat'ta çarpışan iki otomobilden biri refüjü aştı, kazada yaralanan olmadı

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Manavgat\'ta çarpışan iki otomobilden biri refüjü aştı, kazada yaralanan olmadı
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Manavgat'ta Şeyh Şamil Caddesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşan otomobil karşı şeride geçti; o sırada karşı yönden araç gelmemesi başka bir kazanın önüne geçerken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri refüjü aşarak karşı şeride geçerken, o sırada karşı yönden araç gelmemesi başka bir kazanın olmasını engelledi.

Kaza, Manavgat ilçesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boztepe Caddesi'nden gelerek Kavaklı Mezarlığı istikametine seyir halinde olan otomobil ile Kavaklı Mezarlığı yönünden gelerek 8512. Sokak'a dönüş yapmak isteyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazanın meydana geldiği sırada karşı şeritte başka bir aracın bulunmaması başka bir kazanın olmasını önledi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
Şeyh Şamil3. SayfaManavgatGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta çarpışan iki otomobilden biri refüjü aştı, kazada yaralanan olmadı - Son Dakika
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