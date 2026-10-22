Manavgat'ta esnaf marka avukatlarına tepki gösterdi, jandarma çağrısıyla eylem bitti - Son Dakika
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Manavgat'ta esnaf marka avukatlarına tepki gösterdi, jandarma çağrısıyla eylem bitti

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Manavgat\'ta esnaf marka avukatlarına tepki gösterdi, jandarma çağrısıyla eylem bitti
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Manavgat Evrenseki'de marka avukatlarının taklit gerekçesiyle işlem yapmak istediği esnaf, sahil yolunu kapatarak eylem yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Tuğrul'un çağrısıyla eylem sona erdi, yol açıldı; oda başkanları esnafla görüşüp sorunlarını dinledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ünlü markaların taklitlerinin satıldığı gerekçesiyle markaların avukatları tarafından işlem yapılmak istenen esnaf, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Manavgat ilçesi Evrenseki turizm bölgesinde ünlü markaların taklitlerinin satıldığı gerekçesiyle marka avukatları tarafından işlem yapılmak istenen esnaf tepki gösterdi. Evrenseki Mahallesi sahil yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı. Esnafın eylem yaptığı bilgisi üzerine MATSO Başkanı Önem Gök, Esnaf Odası Başkanı Abdullah Doru ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Doğan sahil caddesine gelerek esnafla görüştü. Esnaf, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Tuğrul'un "Yolu açın oturup konuşalım" demesinin ardından eylemlerinden vazgeçerek yolu trafiğe açtı.

Esnafın sorunlarını dinledi

Oda Başkanları ve esnafla birlikte bir kafeye oturan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Tuğrul, esnaflardan sorunlarını anlatmalarını istedi. Esnaf adına konuşan Manavgat Esnaf Odası Başkanı Abdullah Doru, kendisinin de esnaf olduğunu belirterek, "Esnafımızın tek isteği marka sorununa köklü çözüm getirilmesi ve bundan böyle marka sorununu yaşamamaktır" dedi.

Kaynak: İHA
Manavgat Evrenseki3. SayfaJandarmaManavgatEkonomiGüncelSon Dakika

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