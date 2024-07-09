Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı

Manavgat\'ta iki otomobil çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

09.07.2024 12:13  Güncelleme: 12:18
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Nihan Gülgün'ün kullandığı 07 LFL 41 plakalı otomobil ile aynı istikamette gitmekte olan Hindistan Uyruklu Amar Babussa'nın kullandığı 34 HBN 765 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından, araçta sıkışanların olduğu ihbarı üzerine; olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi, Jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü ve yolcular, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmekten vazgeçti.

Diğer taraftan, kaza yapan Hindistanlı sürücü, Akseki- Konya istikametine gitmekte olduğunu, kavşağı kaçırdığını anlayınca durakladığını, bu sırada arkadan gelen aracın kendi kullandığı araca çarptığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı - Son Dakika

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