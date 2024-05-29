Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika
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Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı

Manavgat\'ta iki otomobil çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve araçlarda büyük hasar oluştu. Ancak şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza, Manavgat'ın Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu, süratli gittiği öğrenilen bir otomobil refüjdeki trafik levhasına çarparak durabildi. Neyse ki, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

29.05.2024 09:45
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda büyük hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat'ın Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet İlbey'in kullandığı 42 ALP 129 plakalı otomobil, Yunus Emre Caddesi üzerinde Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine seyir halindeki Ebru Dolmaz'ın kullandığı 07 LBA 12 plakalı otomobille çarpıştı. Süratli gittiği öğrenilen Mehmet İlbey'in kullandığı 42 ALP 129 plakalı otomobil, refüjde bulunan trafik levhasına çarparak durabilirken, kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika

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