Manavgat\'ta iki otomobil çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda büyük hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Manavgat'ın Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet İlbey'in kullandığı 42 ALP 129 plakalı otomobil, Yunus Emre Caddesi üzerinde Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine seyir halindeki Ebru Dolmaz'ın kullandığı 07 LBA 12 plakalı otomobille çarpıştı. Süratli gittiği öğrenilen Mehmet İlbey'in kullandığı 42 ALP 129 plakalı otomobil, refüjde bulunan trafik levhasına çarparak durabilirken, kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. - ANTALYA
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