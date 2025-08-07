Manavgat\'ta Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çiçek Sokak'ta kaldırım ve yaya geçiş alanlarını işgal eden motosiklet ve bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet güçleriyle koordineli şekilde gerçekleştirdiği denetimlerde, kamuya ait alanları usulsüz şekilde kullanan araçları kaldırdı. Kural ihlali tespit edilen araç sahipleri hakkında ilgili mevzuatlar doğrultusunda cezai işlem uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çiçek Sokak'taki işletmelere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilerek, yaya güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla benzer denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.

Öte yandan, kaldırım işgalleri, trafik güvenliği ve çevre düzenine ilişkin şikayetlerin 444 96 07 numaralı Çağrı Merkezi veya 0532 649 96 07 numaralı WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla Manavgat Belediyesi Halk Masa birimine iletilebileceği hatırlatıldı. - ANTALYA