Manavgat\'ta Trafik Kazası: Yaralı Yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde araç sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi 3004 Sokakta meydana gelen kazada, seyir halindeki Hüseyin Ç.'nin kullandığı 07 CAD 041 plakalı Citroen marka otomobil, Süleyman U.'nun kullandığı 06 BUV 769 plakalı Fiat marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Fiat otomobil kaldırıma çıkıp ters dönerek durabildi. Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibinin yanı sıra, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu, Jandarma Trafik ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan ve kendisini iyi hissetmediğini belirten kadın yolcu, ambulanstaki müdahale sonrası kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmedi. - ANTALYA