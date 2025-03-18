Manavgat\'ta Zincirleme Kaza: Kavga Vatandaşlarca Önlenildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücüler arasındaki kavgayı çevredeki vatandaşlar engelledi.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine seyir halindeki 07 BGV 738 plakalı Peugeot marka araç sürücüsü Hasan Ç., hızla sağ tarafından geçmeye çalışan Abdurrahman K.'nın kullandığı 07 BBP 568 plakalı Volkswagen marka kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hasan Ç. aracın sol aynasını kamyonete çarptıktan sonra aynı istikamette gitmekte olan Arif A.'in kullandığı 07 BOR 132 plakalı Mercedes marka araç ise 07 BGV 738 plakalı araca arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, 07 BGV 738 plakalı araç ve 07 BOR 132 plakalı panelvanda maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmazken kazanın ardından araç sürücüleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesini çevredeki vatandaşlar engelledi. - ANTALYA