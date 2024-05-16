Manisa'da 2023 yılında 146 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da 2023 yılında 146 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Manisa\'da 2023 yılında 146 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Manisa'da 2023 yılında toplam 18 bin 453 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 146 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 146 kişi de yaralandı.

16.05.2024 11:50
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MANİSA (İHA) – Manisa'da 2023 yılında toplam 18 bin 453 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 146 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 146 kişi de yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılında karayolu ağında meydana gelen trafik kazası sayılarını paylaştı. Ülke genelinde toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 6 bin 548 kişi hayatını kaybetti, 350 bin 855 kişi yaralandı. Bu kazaların 1 milyon 79 bin 65 adedi maddi hasarlı, 235 bin 71 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 83,1'i yerleşim yeri içinde yüzde 16,9'u ise yerleşim yeri dışında meydana geldiği belirtildi. İllere göre en fazla ölü ve yaralı sayısı 347 ölüm ve 32 bin 452 yaralı ile İstanbul'da görülürken; en az ölüm 5 ölü ile Tunceli'de, en az yaralanma ise 304 yaralı ile Ardahan'da gerçekleşti.

Manisa'da 146 kişi hayatını kaybetti

İstatistiklere göre, Manisa'da da 2023 yılında toplam 18 bin 453 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 5 bin 292'si ölümlü ve yaralanmalı olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 79'u olay yerinde, 67'si kaza sonrası olmak üzere toplam 146 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 146 kişi de yaralandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 2023 yılında 146 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika

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