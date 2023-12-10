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Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp canına kıydı - Son Dakika
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Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp canına kıydı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, eşini ve kayınbiraderini tartışma sonucunda öldürdükten sonra intihar etti.

10.12.2023 - 20:09,
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, eşini ve kayınbiraderini öldürdükten sonra intihar etti. Olayın sebebi henüz belirlenemedi.

Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp intihar etti

EŞİNİ VE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 15.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Turantekin, 45 AT 929 plakalı araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alaattin Turantekin yanında getirdiği silahla eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'i vurarak öldürdü.

Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp intihar etti

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Aynı silahı başına doğrultan Alaattin Turantekin tetiği çekerek yaşamına son verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp intihar etti
Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp intihar etti
Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp intihar etti
Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp intihar etti
Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp canına kıydı
Kaynak: İHA
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Yunusemre, Manisa, Olay, Cinayet, Soruşturma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp canına kıydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini ve kayınbiraderini silahla öldürüp canına kıydı - Son Dakika
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