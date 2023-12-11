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Manisa'da Cinnet Getiren Adam Aynı Silahla İntihar Etti - Son Dakika
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Manisa'da Cinnet Getiren Adam Aynı Silahla İntihar Etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda kayınbiraderini ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti. Olayın sebebi araştırılıyor.

Manisa\'da Cinnet Getiren Adam Aynı Silahla İntihar Etti
11.12.2023 - 16:38,  Güncelleme: 16:40
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Manisa'da koca dehşeti: Abla ve kardeşi için cenaze töreni düzenlendi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda önce kayınbiraderini ardından da eşini öldüren adam aynı silahla intihar etti. Olayın sebebinin belirlenmesi için yürütülen çalışma devam ederken kardeşler kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Olay, 10 Aralık Pazar günü saat 15.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yerde yatan 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede 3 kişinin öldüğü belirlendi. Olayda Alaattin Turantekin, 45 AT 929 plakalı araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide önce kayınbiraderi Bülent Eslik'i ardından da eşi Tülin Turantekin'i tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Olayda hayatını kaybeden Bülent Esin ve kardeşi Tülin Turantekin için Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende kardeşlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından kardeşler Kırtık Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan cinayetin ardından intihar ettiği belirlenen Alaattin Turantekin için ise Kırtık Mezarlık Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Yunusemre, Manisa, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Soruşturma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Cinnet Getiren Adam Aynı Silahla İntihar Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Cinnet Getiren Adam Aynı Silahla İntihar Etti - Son Dakika
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