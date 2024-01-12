Manisa'da doğalgaz zehirlenmesi: 2 kardeş hayatını kaybetti

Üç gün önce kiraladıkları evden cenazeleri çıktı

Abla ve kız kardeşin cansız bedenlerini anneleri buldu

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iddiaya göre 3 gün önce taşındıkları evde yaşanan doğalgaz sızıntısı sonrası 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Çocuklarının cansız bedenini bulan anne sinir krizi geçirirken, kardeşlerin naaşları kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti. 3 gün önce taşındıkları Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde kızlarını yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe L. (40), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine emnşyet, sağlık ekipleri ve doğalgaz ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayşe ve Leman Nur Yalçın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Doğal gazdan zehirlendikleri öne sürülen Ayşe ve Leman Nur Yalçın'ın cesetleri, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası doğal gaz ekiplerinin, cihaz ile yaptıkları ölçümlerde evin mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.