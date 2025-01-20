Manisa'da Hatalı Park Cezaları: 2 Milyon TL - Son Dakika
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Manisa'da Hatalı Park Cezaları: 2 Milyon TL

Manisa\'da Hatalı Park Cezaları: 2 Milyon TL

Manisa'da yapılan denetimlerde 2 bin 96 sürücüye toplamda 2 milyon 8 bin 907 TL ceza kesildi.

20.01.2025 19:41
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-20 Ocak tarihleri arasında hatalı parklanmalara karşı yapılan denetimlerde 2 bin 96 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 8 bin 907 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 14 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında 138 ekip 234 personel ile gerçekleştirilen hatalı park eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde kusurlu görülen 2 bin 96 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 8 bin 907 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Hatalı Park Cezaları: 2 Milyon TL - Son Dakika

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