Manisa'da İntihar Olayı

13.02.2026 22:48
Yunusemre'de bir kişi, apartman otoparkında intihar ederek hayatını kaybetti. Olay inceleniyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir şahıs, bir apartmanın yer altı otopark giriş kapısının önünde intihar etti.

Olay, Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi 3907 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın yer altı otopark giriş kapısının hemen önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Fatih G. (32) olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede Fatih G.'nin boğazında ve bileklerinde kesikler bulunduğu, kameralardan yapılan incelemelerde olayın intihar olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli işlemler sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

