Manisa\'da İşçi Servisi Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sabah erken saatlerde işçi servisi ile kamyonetin yan yana çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kadın işçi hayatını kaybederken 5 işçi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eşme- Alaşehir kara yolu Sarıgöl Özpınar köyü yakınlarında İsmail D. (26) yönetimindeki 45 ED 790 plakalı kamyonet ile Kazım A. (54) idaresindeki 45 J 4830 plakalı işçi taşıyan minibüsün yan yana geçtikleri sırada birbirlerine çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazada işçi servisinde bulunan Semra Süslü (38) ağır yaralanarak Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüste bulunan kadın işçiler Gamze A. (17), Gamze Ö. (29), Nermin F. (27), Damla S. (20) ve Aynur A. (44) ise kazada yaralandı. Yaralılar Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bir kısmı ise tedavilerinin devamı için Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Sarıgöl-Eşme kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesinin ardından yol, kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA