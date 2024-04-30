Manisa'da kocası tarafından öldürülen Buse Demirkıran Denizli'de toprağa verildi - Son Dakika
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Manisa'da kocası tarafından öldürülen Buse Demirkıran Denizli'de toprağa verildi

Manisa\'da kocası tarafından öldürülen Buse Demirkıran Denizli\'de toprağa verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kocası tarafından tüfekle öldürülen Buse Demirkıran'ın cenazesi, memleketi Denizli'ye getirildi. Babası cezaevinde tutuklu olan genç kadının cenaze törenine jandarma eşliğinde katıldı.

30.04.2024 18:22
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kocası tarafından tüfekle öldürülen Buse Demirkıran memleketi Denizli'de toprağa verildi. Cezaevinde tutuklu bulunan babası jandarma eşliğinde kızının cenaze törenine katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi meydana gelen olayda İddiaya göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamza Demirkıran (24), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı eşi ve biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Buse Demirkıran'ı başından tüfekle vurdu. Daha sonra yaşadıkları iki katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlarca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, savcının incelemesinin ardından cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Buse Demirkıran'ın cenazesi memleketi Denizli'ye getirildi. Önce baba evine götürülen cenaze helalliğin alınmasın ardından Çakmak Mezarlığa getirildi. Genç kadın burada kılınan cenaze namazının ardında toprağa verildi. Buse Demirkıran'ın babası Zeki Geçgel ise tutuklu bulunduğu Kocabaş cezaevinden jandarma eşliğinde cenaze törenine geldi. Acılı babanın gözyaşlarını tutamayıp, "Çocuklarına sahip çıkacağım, onları kimsesiz bırakmayacağım" demesi dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da kocası tarafından öldürülen Buse Demirkıran Denizli'de toprağa verildi - Son Dakika

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