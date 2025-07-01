Manisa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün çöplükte başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ikinci gününde de kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı ekipler, yangına 5 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ederken, sahada 232 personel de yoğun bir çaba göstererek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın söndürme çalışmalarına çevre belediyelerden destek ekipleri de katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ankara, İzmir ve Burdur Büyükşehir Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri de bölgede ekiplere destek oluyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcarken, bölgede sıcak hava ve rüzgar nedeniyle müdahalelerde zaman zaman güçlük yaşandığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle Ahmetli'de Dereköy Mahallesi ile Matdere Mezrası, Salihli'de Mersindere ve Çaypınar Mahallelerinin tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan da hem gece hem de gündüz yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alarak gece gündüz demeden çalışan ekiplere teşekkür etti. - MANİSA