Akhisar'da Otomobil Zeytin Bahçesine Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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Akhisar'da Otomobil Zeytin Bahçesine Devrildi: 5 Yaralı

Akhisar\'da Otomobil Zeytin Bahçesine Devrildi: 5 Yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Kazada bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

27.05.2024 15:27
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde A.G.'nin (19) kullandığı 45 YF 829 plakalı otomobil, Mecidiye Mahallesi - Kapaklı Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytin bahçesine devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.G. ile otomobildeki yolcular D.E.Ö. (19), E.S. (19), E.I. (19) ve B.Ö. (30) ambulanslarla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da Otomobil Zeytin Bahçesine Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika

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