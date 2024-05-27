Akhisar\'da Otomobil Zeytin Bahçesine Devrildi: 5 Yaralı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde A.G.'nin (19) kullandığı 45 YF 829 plakalı otomobil, Mecidiye Mahallesi - Kapaklı Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytin bahçesine devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.G. ile otomobildeki yolcular D.E.Ö. (19), E.S. (19), E.I. (19) ve B.Ö. (30) ambulanslarla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA