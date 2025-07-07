Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
07.07.2025 15:16
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Emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 4 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir emlak ofisinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. 4 şüphelinin tutuklandığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 1 Temmuz tarihinde saat 23.45 sıralarında 2. Anafartalar Mahallesi 1714 Sokak'taki bir emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda, Yiğit Burdur (37) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. B.K. (37) her iki bacağından, Y.K. (37) ve B.C.E. (23) ise ayaklarından yaralandı. Olay sonrası bölgede yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 189 adet fişek ve 27 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K. (37), B.A. (21), S.E.B. (17) ve U.Ö. (23) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı emlak ofisinin güvenlik kamerasına yansıdı

Silahlı kavganın yaşandığı an emlak ofisinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kalabalık bir grup olarak emlak ofisinde bekleyen şahıslar bir anda dışarıdan gelen diğer grupla silahlı olarak çatışmaya başlıyor. Çatışma esnasında emlak ofisi kapısına yönelen Yiğit Burdur, vurularak yere düşüyor. Burdur'un hemen yanında bulunan Y.K. da ayaklarından vurularak, Burdur'un üzerine kapanıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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