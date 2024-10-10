Manisa\'da Tarım Alanında Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım alanından çıkan yangının ormana sıçraması sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Söğütalan Mahallesi'nde çıktı. Tarım arazisinde çıkan yangının ormana sıçraması sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerine haber verildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. - MANİSA