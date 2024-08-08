Manisa'da Tarım Araçlarına Denetim: 101 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Tarım Araçlarına Denetim: 101 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Manisa\'da Tarım Araçlarına Denetim: 101 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde yapıldığı 5 ilçede traktör ve mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde 101 adet araç ve sürücüsüne 292 bin 47 TL idari para cezası uygulanırken 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

08.08.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde yapıldığı 5 ilçede traktör ve mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde 101 adet araç ve sürücüsüne 292 bin 47 TL idari para cezası uygulanırken 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli, Soma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince, 06-07 Ağustos tarihlerinde, 25 ekip ve 50 personel tarafından yapılan tarım araçları ve mevsimlik tarım işçileri taşıyan araçlarına yönelik özel denetimde 96 traktör ve 260 tarım servis aracının kontrol edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, 101 adet araç ve sürücüsüne 292 bin 47 TL idari para cezası uygulanırken, 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

trafik, manisa, Tarım, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Tarım Araçlarına Denetim: 101 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:21:22. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Tarım Araçlarına Denetim: 101 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement