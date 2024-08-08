Manisa\'da Tarım Araçlarına Denetim: 101 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde yapıldığı 5 ilçede traktör ve mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde 101 adet araç ve sürücüsüne 292 bin 47 TL idari para cezası uygulanırken 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli, Soma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince, 06-07 Ağustos tarihlerinde, 25 ekip ve 50 personel tarafından yapılan tarım araçları ve mevsimlik tarım işçileri taşıyan araçlarına yönelik özel denetimde 96 traktör ve 260 tarım servis aracının kontrol edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, 101 adet araç ve sürücüsüne 292 bin 47 TL idari para cezası uygulanırken, 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA