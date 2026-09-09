Manisa'da tuvalete gizli kamera koyan işletmeci gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da tuvalete gizli kamera koyan işletmeci gözaltına alındı

Manisa\'da tuvalete gizli kamera koyan işletmeci gözaltına alındı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki aile çay bahçesinin erkekler tuvaletinde gizli kamera düzeneği tespit edildi. Görüntüleri depoladığı bilgisayarı bulunan işletme sahibi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, aile çay bahçesinin erkekler tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği belirlenen işletmeci, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Canlı yayın yapabilen düzeneğin bağlı olduğu bilgisayarda tuvalet görüntüleri ele geçirildi.

TUVALETTE GİZLENMİŞ KAMERA BULUNDU

Skandal olay, Yarhasanlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir aile çay bahçesinde yaşandı. Müşterilerin tuvalet kullanımı sırasında fark ettiği şüpheli düzenek, police bildirildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, tuvalete gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı aktarma yeteneğine sahip bir kamera sistemi tespit etti.

İŞLETMECİ GÖZALTINDA

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, düzeneğin işletme sahibi tarafından kurulduğunu belirledi. İşletmeye ait bilgisayarda yapılan incelemelerde, kameradan aktarılan görüntülerin depolandığı kayıtlara ulaşıldı. İşletmeci gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Şehzadeler, 3. Sayfa, Güvenlik, Manisa, Polis, Çay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da tuvalete gizli kamera koyan işletmeci gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da tuvalete gizli kamera koyan işletmeci gözaltına alındı - Son Dakika
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