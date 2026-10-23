Manisa\'daki İnci Akü fabrikasında yangın çıktı, söndürme çalışmaları sürüyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İnci Akü Fabrikasında yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.