Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki İnci Akü Fabrikasında yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İnci Akü Fabrikasında yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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23.10.2026 21:52:00. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'daki İnci Akü fabrikasında yangın çıktı, söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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