Manisa Kula'da aranan şahıslar ve uyuşturucuya yönelik çalışmada 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa Kula'da aranan şahıslar ve uyuşturucuya yönelik çalışmada 11 kişi tutuklandı

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Manisa Kula\'da aranan şahıslar ve uyuşturucuya yönelik çalışmada 11 kişi tutuklandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde aranan şahıslar ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 27 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Çalışmalarda farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 27 kişi hakkında işlem yapıldı. Çalışmalarda farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda çok sayıda kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda S.M., Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.E., hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.S., uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay, silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.F., hırsızlık suçundan tutuklandı. C.A., hakaret suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi. Y.K., Orman Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle tutuklanırken, E.B. kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan, S.B. ise basit yaralama suçundan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. S.Y., Ailenin Korunması Kanunu kapsamında verilen 10 gün zorlama hapsi nedeniyle cezaevine gönderildi. E.Y., kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan 2 yıl, İ.Ç. aynı suçtan 2 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklandı. A.S., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 4 ay 26 gün, A.B. ise kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuya yönelik çalışmalarda H.H.C., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. N.E. ve G.K.'nin bulunduğu olayda 1 adet bong düzeneği ve 0,88 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. M.A. ve F.B. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İ.K. ve M.A.'nın bulunduğu olayda 2 parça halinde toplam 18 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. E.G. ve E.G.'nin bulunduğu olayda 128 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.K., C.K. ve S.A. ile C.T., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. M.B.'nin bulunduğu olayda ise 2 parça halinde toplam 0,16 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. M.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan E.G. isimli şahsa dur ihtarına uymama, sürücü belgesi olmadan araç kullanma, kasksız araç kullanma ve ehliyeti olmayana araç kullandırma suçlarından toplam 282 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında aranan şahıslar yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler uygulandı.

Kaynak: İHA
UyuşturucuGüvenlik3. SayfaManisaGüncelKulaSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Kula'da aranan şahıslar ve uyuşturucuya yönelik çalışmada 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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