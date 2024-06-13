Manisa'nın huzuru ve güvenliği için iş başındalar

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Manisa Valisi Enver Ünlü asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için 7 gün 24 saat ekiplerin görevlerinin başında olduğunu belirtti. 15 Nisan-10 Haziran tarihleri arasında il genelinde gerçekleşen asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Vali Ünlü Kurban Bayramında alınan tedbirleri de anlattı.

Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 15 Nisan-10 Haziran 2024 döneminde Manisa'da yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Vali Ünlü, vatandaşların Kurban Bayramını huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Toplantıda Vali Ünlü'ye İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Jandarma İl Komutanı Tuğg. Zafer Tombul da eşlik etti.

Manisa Valisi Enver Ünlü 15 Nisan-10 Haziran tarihleri arasında il genelinde yapılan asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Manisa'da 15 Nisan tarihinden 10 Haziran'a kadar olan süreçte 1 milyon 704 bin 190 kişinin sorgulandığını, 7 bin 206 kişinin yakalandığını belirten Vali Ünlü, 963 şahsın gözaltına alınarak 843 kişinin de tutuklandığını açıklayarak, "Güvenlik birimlerimizce yapılan çalışmalarda kayıp olan 286 şahıs bulundu. Şahıs sorgulama işlemlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74, yakalanan şahıs işlemlerinde yüzde 20 oranında artış yaşanmıştır." dedi.

"Kazalarda yüzde 36'lık artış var"

İl genelinde meydana gelen kazalar hakkında da bilgi veren Vali Ünlü, "Yine aynı dönemde ilimizde bin 10 yaralamalı kaza meydana gelmiş, bu kazalarda bin 531 kişi yaralanmıştır. Ayrıca meydana gelen 7 ölümlü kazada ne yazık ki 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazalarda yaralanan ve ölen vatandaşlarımızın sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 36 artış göstermiştir. Bu sebeple vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve yolcuları bilgilendirmek, kurallara uymayanları tespit ederek gerekli işlemleri yapmak üzere trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler sonucunda; 501 bin 317 araç sorgusu yapılmış, 4 bin 914 araç trafikten men edilmiştir. 3 bin 833 işçi ve okul servisi denetlenmiş, kurallara uymadığı tespit edilen 770 araca işlem yapılmıştır. Araç sorgulamalarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik artış gerçekleşmiştir." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele

Bir diğer önemli başlığın uyuşturucu tacirleri ile mücadele olduğunu kaydeden Vali Ünlü şu açıklamayı yaptı: "Bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu uyuşturucu tacirlerine zehirletmemek konusunda kararlıyız. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa'da zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Zehir tacirleriyle mücadelede 15 Nisan tarihinden 10 Haziran'a kadar olan dönemde 157 narkotik operasyonu yapılmış, operasyonlarda 4 bin 289 adet narkotik ilaç, yaklaşık 1 milyon 300 bin dolu ve boş makaron, 788 gram metamfetamin, bin 839 kök kenevir, 10 bin 916 adet sentetik hap, 333 adet ecstasy hap, bin 783 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Terörle mücadele

Manisa'nın huzuru, Türkiye'nin huzuru için eli kanlı terör örgütlerine yönelik operasyonların da hız kesmeden devam ettiğini anlatan Vali Ünlü, "İlimizde FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik yapılan 27 operasyonda 87 şahıs yakalanmış, 35 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan terör operasyonlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70'lik artış meydana gelmiştir." dedi.

Manisa il genelinde 7 gün 24 saat boyunca görev yapan güvenlik birimlerinin asayiş operasyonlarında ise 229 adet ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kuru sıkı silah, bin 524 adet farklı şekillerde fişek ele geçirdiğini belirten Vali Ünlü, asayiş ekiplerince 39 çalıntı motosikletin de bulunarak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Kaçakçılık operasyonları kapsamında ise il genelinde 88 operasyonda, 519 kilo tütün, 142 paket sigara, 278 şişe alkol, bin 249 litre alkol ele geçirildiğini ifade eden Vali Ünlü, ayrıca tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 8 adet tarihi eser ve 34 adet sikkenin ele geçirildiğini açıkladı.

Vali Ünlü ayrıca doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmek üzere yasal olmayan yollar kullanılarak ülkeye yabancı kişilerin sokulması, ülke vatandaşlarının ya da yabancı kişilerin başka bir ülkeye çıkarılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ise il genelinde 8 Göçmen Organizatörü ve 52 göçmen kaçağının da yakalandığını sözlerine ekledi.

Bayram için tüm tedbirler alındı

Kurban Bayramı için alınan tedbirlerden de bahseden Vali Ünlü, "9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Binlerce vatandaşımız ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanının acıya dönüşmemesi ve vatandaşlarımızın gidecekleri yere salimen ulaşabilmeleri için, ilimizde bayram tatili süresince alınan trafik tedbirleri kapsamında;

403 personel, 8 dron, 1 cayrokopter ile trafik denetimi yapılacaktır. Asayiş hizmetleri kapsamında ise; 4 bin 792 personel, 796 asayiş ekibi, 38 motosiklet, 15 dron, 2 dedektör köpek ile görev yapılacaktır. Bayramı sevinçle, tadında yaşayabilmek için; bayram tatilinde ailelerinin ve sevdiklerinin yanına gitmek üzere yola çıkacak olan sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden çok daha fazla riayet etmelerini, emniyet kemeri, aşırı hız gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Unutmayalım; her bir trafik kuralı, bir hayat kadar değerlidir." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarına karşı uyardı

Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığını hatırlatan Vali Ünlü orman yangınlarıyla mücadele konusunda da vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Vali Ünlü şunları söyledi: "Özellikle yangın riski yüksek alanlarda ormanlık alanlara girilmesi, buralarda konaklanması ve ateş yakılması başta olmak üzere kısıtlamalara gidilmiş bu konuyla ilgili gerekli bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Maalesef ki anız yakılması, bağ bahçe temizliği sebebiyle de zaman zaman bizleri üzen hadiseler meydana gelmektedir. Bu konuyla ilgili defaatle uyarılarımızı tekrar ediyoruz. Anızların yıkılmasına, bağ ve bahçe temizliğinde malzemelerin yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Özellikle emniyet ve jandarma birimlerimiz, orman teşkilatımız, belediye zabıtalarımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız Valiliğimiz koordinasyonunda gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Vatandaşlarımızın da bu uyarılara riayet edeceğine gönülden inanıyor, bu konuda dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum."

Gençler için yaz aktiviteleri

2023-2024 Eğitim Öğretim döneminin Cuma günü sona ermesiyle birlikte il genelinde bin 174 okul ve kurumda 305 bin 606 öğrencinin karne heyecanı yaşayarak tatile çıkacağını kaydeden Vali Ünlü, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından il genelinde cimnastik, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, yüzme başta olmak üzere toplam 26 branşta gençlerimizin fiziksel sağlığını koruyup, takım ruhu ve disiplin gibi önemli değerleri kazanmalarına katkı sağlayacak yaz spor okulları ve engelsiz spor okulları yaz tatili boyunca aktif olacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organize ettiği görsel sanatlar, müzik, bilişim ve bunların alt alanlarına yönelik açılacak olan yaz okulları ile gençlerin bilim ve sanattan kopmadan bilgi birikimlerini artıracak ve yeni yetenekler keşfetmelerine imkan tanıyacak verimli bir tatil geçirmeleri için çalışmalar planlanmıştır. Manisa İl Müftülüğünün 370 Kur'an Kursunda ve bin 761 camide 22 yaş altı kişilere yönelik Yaz Kur'an kurslarında düzenleyeceği manevi ve kültürel etkinlikler de gençlerimizin ahlaki ve kültürel değerlerini pekiştirecektir." dedi.

Vali Ünlü açıklamasını şöyle tamamladı: "Her bir vatandaşımızdan rastladığı, gördüğü olumsuzluklarda 112'yi arayarak bildirimde bulunmasını özellikle istirham ediyor, birlikte daha huzurlu bir şehir inşa edeceğimize inanıyorum. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede vatandaşlarımızın bize destek olmasının ne kadar önemli olduğunu ve vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetlerinin bizim işimizi kolaylaştıracağını bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum. Bu bilgiler ışığında Manisa'mızda huzuru ve asayişi tehdit eden tüm odaklarla mesai mefhumu gözetmeksizin, yılmayan bir azim ve kararlılıkla mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu vesile ile Manisa'mızın huzuru, bölgemizin huzuru ve Türkiye'nin huzuru için emek sarf eden bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Manisalı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." - MANİSA