Manisa Turgutlu'da bisikletli kız otomobile çarptı, yara almadı, anı kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Turgutlu'da bisikletli kız otomobile çarptı, yara almadı, anı kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Manisa Turgutlu\'da bisikletli kız otomobile çarptı, yara almadı, anı kameraya yansıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Manisa Turgutlu\'da bisikletli kız otomobile çarptı, yara almadı, anı kameraya yansıdı
Haber Videosu

Turgutlu'da arkadaşıyla bisikletle yokuş aşağı inen küçük kız, Damla Sokak'ta hareket halindeki otomobile çarptı. Bisikletten düşen kız yara almadan kurtuldu, ilk müdahaleyi sürücü yaptı, o anlar güvenlik kamerasında.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bisikletli küçük bir kızın otomobile çarptığı kazada küçük kız çocuğu burnu bile kanamadan kurtulurken kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Turgutlu ilçesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte bisikletle yokuş aşağı inen küçük kız çocuğu, sokağın sonunda hareket halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen kıza ilk müdahaleyi araç sürücüsü yaptı. Kız çocuğunun kazadan yara almadan kurtulduğu anlar sokak başındaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilTurgutluManisaGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Sokak ortasında tokat atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı Şu an kulağım duymuyor Sokak ortasında tokat atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Şu an kulağım duymuyor
Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında “Bu kadarı da olmaz“ dedirten an Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten an!
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Özgür Özel, Emir Sarıgül’ün iddiasına ilk kez yanıt verdi Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:34
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
16:21
Liverpool’un İstanbul yolculuğu başladı Kadıköy’e yaralı geliyorlar
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
16:07
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
15:42
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
15:33
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 16:46:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da bisikletli kız otomobile çarptı, yara almadı, anı kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android