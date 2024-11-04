Büyükşehir Ebru Gündeş\'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş\'ın son talimatını açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği Ebru Gündeş konseri tartışmaları da beraberinde getirdi. Konser için ünlü sanatçıya 69 milyon lira ödendiği iddia edildi.

MANSUR YAVAŞ: İNCELEME BAŞLATTIK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, inceleme başlatıldığını belirtti. Yavaş açıklamasında şunları söyledi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır.

"RAKAM TÜM ETKİNLİKLERİ KAPSIYOR"

Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MANSUR YAVAŞ'IN TALİMATIYLA TEFTİŞ BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş konserine ilişkin teftiş başlatıldığını duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.