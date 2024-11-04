Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı - Son Dakika
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Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

Büyükşehir Ebru Gündeş\'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş\'ın son talimatını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Ebru Gündeş konseri ile ilgili iddialar üzerine Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatıldığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve hiçbir ödeme yapılmadığı belirtildi.

04.11.2024 20:05
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği Ebru Gündeş konseri tartışmaları da beraberinde getirdi. Konser için ünlü sanatçıya 69 milyon lira ödendiği iddia edildi.

MANSUR YAVAŞ: İNCELEME BAŞLATTIK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, inceleme başlatıldığını belirtti. Yavaş açıklamasında şunları söyledi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır.

"RAKAM TÜM ETKİNLİKLERİ KAPSIYOR"

Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MANSUR YAVAŞ'IN TALİMATIYLA TEFTİŞ BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş konserine ilişkin teftiş başlatıldığını duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Cihan CANKAYA:
    Chp icin cerez parasi .. sadece bir bavul para !! Nedirki ?? 77 39 Yanıtla
  • Buruk Ali:
    Bizimkiler de nerden nasıl vergi alırım, nasıl tasarruf yaparım derdinde. Ooooh devletin malı deniz 63 24 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    neyi saklıyacaksınız, anlaşmadan konser olur mu mansurcan, adam 1 milyar dolar fatura kesse ödeyecekmisin 54 12 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    adamlar ya eşşek heykelleri yapıyor yada boyle sanatçılara harcıyor paralari 41 14 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    sanıyormusunuz konser ücretinin tamamı ebruya ödeniyor yarı yarıya ;) 38 12 Yanıtla
  • Hakikat:
    Ya oglum,bu belediyeler denizden mi topluyorlar bu milyon paralari.Sonra bu sanatcilar yilbasi degil,aybasi degil,turnuva degil panayir degil.Hangi tarifeye gore bu kadar para istiyorlar.Bu konserlere peskes cekilen milletin parasinin car-cur edilmesinin bir izahi bir aciklamasi olmali degil mi hanimefendiler beyefendiler! 36 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    69 ne ya 1 çok bile az para değil 29 6 Yanıtla
  • Murat Çil:
    kardeşim 29 ekim cumhuriyet bayramı değilmi madem bayram sözde sanatçılar neden para talep ediyor bayram onlarında bayramı değil mi saçmalık bence nasıl Türk bunlar bunların dinî imanı bayram-ı herşeyi para o zaman 30 2 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    almıştır 5 10 milyon 24 6 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    şöhret namına paraları indiriyorlar bu ülkede, şairin dediği gibi güzelliğin 5 para etmez bendeki bu aşk olmasa , toplum olarak bunları şımartan bizleriz, o kadar yoksul insanlarımız var haram olsun aldıkları paralar 22 1 Yanıtla
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