Mardin\'de 322 düzensiz göçmen yakalandı

Mardin'de Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapılan "huzur ve güven" toplantısında bu yıl 322 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi, kasım ayı asayiş rakamları paylaşıldı.

Huzur ortamının devamı için vatandaş desteğinin devamıyla birlikte terör örgütleri ile mücadelenin aynı irade ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Vali Tuncay Akkoyun, Kasım ayında Mardin'de bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 40 operasyonun düzenlendiği söyledi.

Düzensiz göçle mücadele ettiklerini belirten Akkoyun, Artuklu Karayolları Parkı mevkiinde bulunan mobil göç aracının ilerleyen zamanlarda Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde de kurulacağının müjdesini verdi. Üç mobil göç aracı ile birlikte düzensiz göçle mücadelede gücünün ve imkanların daha da artacağını, daha etkin bir halde devam edeceğini ifade eden Vali Akkoyun, "İlimizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2023 yılı içerisinde 322'dir. Ayrıca 9 organizatör yakalanarak yasal işlem yapılmıştır. Ülkemizin güvenliği huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelemiz karalılıkla devam edecektir. Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde kasım ayı içerisinde toplamda 128 operasyon düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde 123 kişi gözaltına alındı, 22'si tutuklandı" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülerek, uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesi hedeflendiğini aktaran Vali Akkoyun, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında ilimizde 848 kişiye eğitim verilmiştir. Kaçakçılık ve huzur operasyonları kapsamında Kasım ayı içerisinde 68 operasyon düzenlendi. Adli işlemler sonucunda 46 kişi gözaltına alınmıştır. Huzur ve güven uygulamaları kapsamında aranan 441 kişi yakalanmıştır. Trafik denetimleri kapsamında kontrol edilen araç sayısı 165 bin 456, denetlenen okul servisi araç sayısının ise bin 848. Tüm bu çalışmalar ışığında 2023 Kasım ayında, geçen yılın Kasım ayına göre, Mardin'imizde ölümlü ve yaralanmalı kazalarda yüzde 6 oranında azalma görülmüştür. İlimizin huzuru ve güvenliği için verdiğimiz mücadele kararlılıkla hız kesmeden toplumun tüm kesimlerinde değerli Mardinli hemşehrilerimizin desteğiyle devam etmektedir."

"İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir" diyen Vali Akkoyun, "Bu amaçla gayret ve fedakarlıkla çalışan emniyet ve jandarma birimlerimize, tüm güvenlik kuvvetimize, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde çalışan Göç İdaresi personellerimize ve bize huzur güven ortamının sağlanması konusunda destek veren iradesini tam olarak ortaya koyan ve onlardan aldığımız gücümüzü kıymetli Mardinli vatandaşlarımıza göstermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Mardin'in daha huzurlu daha güvenli bir kent olabilmesi için gayretle çalışmaya devam edeceğiz bu gayretli çalışma sırasında vatandaşlarımızdan öncelikle 112 ihbar hattını etkin bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilmeli ki 112'ye yapmış oldukları her ihbar mutlaka özenle, hassasiyetle değerlendirilecek ve gereği yapılacaktır" ifadelerini kulland.

Mardin 112 Acil Hizmetleri Müdürlüğü'nde yapılan basın toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday katıldı. - MARDİN