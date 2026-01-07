Vali Akkoyun: "Mardin'de Aralık 2025'te terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlendi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Vali Akkoyun: "Mardin'de Aralık 2025'te terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlendi"

Vali Akkoyun: "Mardin\'de Aralık 2025\'te terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlendi"
07.01.2026 13:57  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Aralık 2025'te terör örgütlerine yönelik düzenlenen 15 operasyonda 17 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 3'ünün tutuklandığını açıkladı. Ayrıca, şehirde güvenlik uygulamaları ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte Aralık 2025'te terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 3'ünün tutuklandığını söyledi.

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Aralık ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlendiğini belirten Akkoyun, bu operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 3'ünün tutuklandığını söyledi.

Akkoyun, terörle mücadele ve organize suç çetelerine yönelik operasyonların da kararlılıkla devam etmekte olduğunu aktararak, "Bu kapsamda ilimizde 3 operasyon düzenlenmiş olup 7 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 138 silah ile 4 bin 692 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan şahıslara karşı gerekli önlemler alınmakta ve denetimler aralıksız devam etmektedir. Aralık ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 83 kişi hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 16 kişi yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir" dedi.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının da hassasiyetle sürdüğünü kaydeden Akkoyun, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde Aralık ayı içerisinde toplamda 71 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda toplam 98 şahsa işlem yapılmıştır. İşlem yapıldıktan sonra gözaltına alınan 11 şahıs tutuklanmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilimizde Aralık ayı içerisinde 52 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 85 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven uygulamaları kapsamında Aralık ayı içerisinde aranan toplam 713 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 5 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişi adli mercilere sevk edilmiştir" diye konuştu.

29 Aralık'ta başlayan ve üç gün boyunca etkili olan kuvvetli kar yağışına değinen Akkoyun, Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları, AFAD, sağlık birimleri ve ilgili kurumlarla anlık iletişim sağlanarak gerekli tedbirlerin zamanında alındığını söyledi. Akkoyun, "Kar yağışı süresince sahada yaklaşık bin 200 personel ve 300'e yakın araç görev yapmıştır. Planlı ve etkin çalışmalar sayesinde kar yağışının afete dönüşmesi engellenmiş, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin verilmemiştir. Ana arterler, hastane güzergahları ve kırsal mahalle bağlantı yolları başta olmak üzere ulaşımın aksamaması için karla mücadele kesintisiz sürdürülmüş, acil durumlara hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmiştir" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Tuncay Akkoyun, Yerel Yönetim, Hava Durumu, Operasyon, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, Aralık, Mardin, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Vali Akkoyun: 'Mardin'de Aralık 2025'te terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlendi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:36:30. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Akkoyun: "Mardin'de Aralık 2025'te terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlendi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.