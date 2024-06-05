Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mazıdağı- Derik karayolunda V.K. idaresindeki 06 FR 7634 plakalı otomobil ve H.Ö. yönetimindeki 47 AE 422 plakalı traktör kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN