Mardin Kızıltepe'de Kaya davasında video bilirkişiye gidecek, Mirhan C. tutuklu kaldı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de Kaya davasında video bilirkişiye gidecek, Mirhan C. tutuklu kaldı

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Mardin Kızıltepe'de Kaya ailesinin ölümüne ilişkin davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Mirhan C.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme dosyaya yeni kazandırılan videonun bilirkişiye gönderilmesine karar verdi, tutukluluğu sürdürüp duruşmayı 5 Şubat 2027'ye erteledi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl Mehmet ve Berna Kaya çifti ile 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık Mirhan C.'nin 3 ayrı suçtan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıla kadar, diğer sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E.'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mirhan C. ile tutuksuz sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Kaya ailesinin yakınları ve avukatları, sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmada, dosyaya yeni kazandırılan bir videonun bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

"Bu ailenin adalet ihtiyacı var"

Mağdur aile avukatı Seher Acay, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, dosyanın ikinci celsesinin görüldüğünü söyledi. Sanıkların duruşmaya katılmadığını vurgulayan Acay, şunları kaydetti:

"Dosyaya henüz yeni kazandırılan bir video var. Bu videonun bilirkişiye gönderilmesi konusunda karar alındı. Videonun içeriği, olay gününden önce faillerin ve maktullerin yakınlarının bir arada olduğu ve aslında kısıtlı bir sesle de olsa altınlardan bahsedildiğinin duyulduğu bir görüntüdür. Bunun bilirkişi tarafından çözümlenmesi ve ihtiyaç duyulması nedeniyle bilirkişiye gönderilmesine karar verildi."

Dosyanın kamuoyuna mal olduğunu belirten Acay, "Bu dosya, kamuoyuna ve topluma çok fazla mesaj veren, derin anlamlar içeren bir dosya. Her zaman bahsettiğimiz bireysel silahlanma bunların başında yer alıyor. Yine her zaman bahsettiğimiz şiddete eğilim, bu sorunların başında geliyor. Tek cümleyle ve özlü bir şekilde söylemek istediğimiz şey şu, bu ailenin, ailemizin adalet ihtiyacı var. Bu adalet ihtiyacı da tam olarak bu dosyada verilecek hükümle sağlanacak. Bu, sadece adaletin tesisi için verilen bir hüküm olmayacak. Mahkemenin kararı yalnızca bunu ifade etmeyecek. Aynı zamanda şiddet sarmalında olduğunu gördüğümüz toplumun vicdanına da bir sesleniş olacak. Bu yönüyle de bir mesaj ve nitelik taşıyacak. Dosyamız ertelendi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi" dedi.

Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2027 tarihine erteledi.

Duruşma sonrası Mehmet Kaya'nın babası gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İHA
Kızıltepe3. SayfaMahkemeGüncelMardinCezaSuçSon Dakika

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