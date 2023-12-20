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Market Soygunu Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Market Soygunu Şüphelisi Yakalandı

Pendik'te bir markete silahlı soygun düzenleyen ve güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise çeşitli silah ve mermiler ele geçirildi.

Market Soygunu Şüphelisi Yakalandı
20.12.2023 - 14:05,
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Müşteri gibi girdiği marketi soyan ve havaya bir el ateş eden şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te 18 Ekim 2023 günü saat 15.25 sıralarında markete giren şapka ve maskeli şahıs kasiyere silah doğrultarak kasadan paraları alıp kaçmıştı. Olayın ardından ekipler çalışma başlattı. İşyeri çalışanı T. D.(18) ile yapılan görüşmede, bahse konu saatte işyerinde çalıştığı esnada siyah kapüşonlu, siyah şapkalı ve siyah maskeli elinde poşeti bulunan erkek bir şahsın markete geldiğini, kendisinden 5 paket sigara istediğini, sigaraları verdiği esnada şahsın belinden tabanca çıkarıp havaya 1 el ateş ederek kasayı boşalt dediğini, bunun üzerine kasada bulunan 4 bin 500 TL parayı şahsa verdiğini, şahsın sigaraları ve paraları alarak işyerinden yaya vaziyette kaçtığını ifade etti.

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda işyeri içerisinden 1 adet 7.65mm çapında kovan ele geçirildi. Eren T.(34) olduğu belirlenen şüpheli geçtiğimiz Cuma günü ikametinde yakalandı. Yapılan aramada 7.65 mm Beretta marka ve 6.35 mm Blow marka tabanca, 13 adet 7.65 mm, 4 adet 6.35 mm fişek ele geçirildi. Mevcutlu olarak sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı kamerada

Marketin önünde etrafı kolaçan eden şüphelinin daha sonra elinde bir poşetle markete girdiği görülmekte. Daha sonra kasaya gelen şüpheli belinden silah çıkarttığı ve kasiyerin paraları poşete koyduğu görülmekte. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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